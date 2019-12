Пуцњава у Москви поред зграде ФСБ-а, три особе убијене (ВИДЕО)

Прес-служба ФСБ саопштила је за Спутњик да је нападач неутралисан и да је у пуцњави рањено неколико особа.

- Чују се пуцњава и вриска, људе су склонили са улица у зграде - кажу очевици. Како се наводи, код главног улаза у зграду ФСБ налазе се два аутобуса полиције и возило хитне помоћи.

Према незваничним информацијама, најмање тројица службеника су убијена,

Руски дневник "Известија" пише да се оружани инцидент десио код трга Лубјанка у центру Москве.

MORE: At least two law enforcement officers have been reportedly injured in Moscow shootinghttps://t.co/gxNjrFakmb pic.twitter.com/TlJJaTElZU #ENDEGO

— Barbara Santana (@Barbara96913515) December 19, 2019

Још није познато шта се десило, али према појединим и непотврђеним медијским извјештајима три особе наоружане са аутоматским наоружањем напале су на зграду ФСБ.

Спецназ МВД на Лубянке pic.twitter.com/xekoxClJLL — Александр Коц (@sashakots) December 19, 2019

На снимку који се појавио на друштвеним мрежама види се неколико припадника служби безбедности и чује се пуцњава у позадини.