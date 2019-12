Гори око Сиднеја, ватра се отела контроли (ФОТО/ВИДЕО)

На снази је добио "мега пожар" који се проширио на 460.000 хектара површине сјеверно од Сиднеја. На удару ватрене стихије је и оближњи национални парк.

Љекари упозоравају становништво Сиднеја на токсични дим који гуши град, а посебно су упозорени старији људи и дјеца да не излазе напоље.

The ring of fire around Sydney is as angry and as frightening as we've seen. 20,000 people are tonight in the path of the mega fire rolling down the Blue Mountains into the town of Lithgow. #9News pic.twitter.com/jj80OxlJIc — Nine News Australia (@9NewsAUS) December 21, 2019

У дијеловима Новог Јужног Велса, најгушће насељене државе, укључујући и западни дио Сиднеја очекује се температура ваздуха од 47 степени Целзијусових.

Today I have been glued to ABC radio and the RFS scanner, following the brave heroes fighting the fires encircling Sydney. These incredible pics by @smh photographers Nick Moir, Dean Sewell and Kate Geraghty capture what the firies are up against #NSWfires #sydneyfires pic.twitter.com/0ggTKNkc4C — Simon Crerar (@simoncrerar) December 21, 2019

Око 3.000 ватрогасаца у Новом Јужном Велсу спрема се на погоршање услова с обзиром на то да су метеоролози за послијеподне најавили јужни вјетар брзине око 90 километара на час.

In this raw GoPro footage, @nampix is on the front line of the Gospers Mountain 'mega fire' at Bells Line of Road. About 20 seconds in, a firefighter from Fire and Rescue NSW stumbles after being hit by a vehicle in the heavy smoke. Photos: https://t.co/XwY7LkU1Vx #NSWfires pic.twitter.com/JDBQT9RRlT — The Sydney Morning Herald (@smh) December 21, 2019

Пожари су опустошили најмање три милиона хектара земљишта широм Аустралије, што је величина Белгије, и до сада је од избијања пожара погинуло десет људи, а 800 кућа је уништено.

Шумски пожари у Аустралији су редовна појава и избијају сваке године, али су ове године избили раније и интензивније, а прати их рекордно висока температура.