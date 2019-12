Сиријска противваздушна одбрана гађала израелске пројектиле (ВИДЕО)

Државна телевизија у Сирији није објавила више детаља, али су мјештани Дамаска изјавили да су ноћас чули експлозије близу сиријске пријестонице.

За сада нема коментара из Израела о наводима сиријских медија, јавио је АП.

Израел је прошлог мјесеца гађао неколико десетина иранских мета унутар Сирије, у оквиру обимне операције која је одговор на ракетне нападе на Голанску висораван.

Someone is lighting up the night sky with missiles, south of Damascus. Is Israel delivering a Chanukah present for Assad and Iran? pic.twitter.com/YBPrzEYDG9