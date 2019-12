Представљен план "Србија 2025" – биће уложено 14 милијарди евра (ФОТО/ВИДЕО)

У пројекте ће бити уложено нешто око 14 милијарди евра, из буџета и кредита.

Брнабићева је, говорећи о регионалном повезивању, истакла иницијативу названу "мини Шенген" која ће, каже, дати притуп већем тржишту.

- Иницијатива "мини Шенген" смањиће трошкове пословања, повећати конкурентност. Пуна имплементација "мини Шенгена" могла би да утиче на повећање раста између 0,5 до 0,7 одсто. Важно је и да реформишемо наше институције како би се подстакли извозници - истакла је она.

Објашњавајући план за продубљивање финансијског тржита, премијерка је указала да је Србији потребан либералнији правни оквир који ће омогућити више новца у економији Србије.

- Кључне тачне плана за будућност су регионално повезивање, продубљивање финансијског тржишта, реформа образовања, оснаживање јавних предузећа и одржива економија - рекла је премијерка Србије.

