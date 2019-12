САД: Пуцњава у цркви у Тексасу, двоје мртвих (ВИДЕО)

До пуцњајве је дошло у недјељу у јутарњим часовима по локалном времену.

Портпаролка хитне помоћи Макара Трасти је за АП рекла да су двије особе умрле на лицу мјеста док је трећа у критичном стању примљена у болницу, гдје је преминула. Све жртве су мушкарци, пренио је синоћ АП.

Власти нису објавиле детаље о жртвама, нападачу и ономе што је довело до напада.

Портпарол ватрогасне службе рекао је само да вјерује да је нападач један од двојице убијених.

NEW: Video shows man opening fire at Texas church before he is shot by a security guard; 2 dead, 1 critical (blurred to hide victims, viewer discretion is advised) pic.twitter.com/hulXR7MYIy