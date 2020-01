Пуцњава у Филаделфији (ВИДЕО)

Полиција и хитне службе су на мјесту догађаја и рјешавају "активни напад".

#BREAKING: Philadelphia police responding to active shooter incident in the 4600 block of Hawthorne St. No injuries reported at this time.https://t.co/7wZ9etzCMS pic.twitter.com/Xud0g6Lqm3 — Brandon Longo (@brandonlongo) January 9, 2020

Из полиције је саопштено да се мушкарац затворио у кући и неколико пута отворио ватру на полицајце.

Позвали су грађане да се удаље с тог подручја.

URGENT - STAY AWAY FROM THE AREA OF 4600 HAWTHORNE STREET. ACTIVE SHOOTER. POLICE AND EMS RESPONDING. NO INJURIES REPORTED AT THIS TIME — Eric Gripp (@PPDEricGripp) January 9, 2020

Још није познат узрок напада.

Neighbor describes what he heard and saw: https://t.co/evTZhQ4Vqd pic.twitter.com/NiTCyJG1qr — Katie Katro (@KatieKatro6abc) January 9, 2020

Због инцидента су затворене двије школе у овом дијелу Филаделфије.