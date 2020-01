На улицама Глазгова присталице независности (ФОТО/ВИДЕО)

Градска управа Глазгова саопштила је да се очекује да ће на улице изаћи око 100.000 људи, али организатори вјерују да се ради о око 300.000 људи, јавља Би-Би-Си.

Организатор скупа је покрет "Сви под једну заставу".

Скуп је организован након избора прошлог мјесеца на којима је странка СНП која се залаже за независност освојила 84 од 59 мјеста у шкотском парламенту, подсјећа "Спутњик".

Rain certainly hasn't dampened our spirits! People as far back as the eye can see. Lots of EU flags here as well as Saltires #indyref2020 pic.twitter.com/9OoOiC0XAn