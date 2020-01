Прорадио вулкан на Филипинима; Eваукација становништва (ФОТО/ВИДЕО)

Власти су у међувремену наредиле евакуацију око 8.000 људи након што је вулкан почео да избацује пепео и зачула се тутњава испод земље.

Филипински институт за вулканологију и сеизмологије подигао је ниво узбуне због вулкана Тал на трећи степен. што указује на кретање магме. То би значило опасну ерупцију у наредних неколико седмица.

Taal Volcano in the Philippines is currently erupting at this very moment. Hoping and praying that any damage caused is minimal and that everyone remains safe. pic.twitter.com/5VIjHd8isJ

Највиши степен је пети када у ствари долази до ерупције магме.

Институт је препоручио евкуацију мјештанима који живе на подручју око вулкана, као и у подручјима у провинцији Батангас.

Национални Савјет за редукцију и управљање ризицима саопштио је да је евакуација почела.

Praying for the safety in Philippines especially to the affected areas of the Volcanic eruption! We also advised everyone to use masks and eyeglasses to protect you from irritation caused by ashfalls #TaalVolcano pic.twitter.com/AYtgZPJxOo