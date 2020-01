Како изгледа живот на -50? (ФОТО/ВИДЕО)

Многи тврде да је Ојмјакон најхладније насељено мјесто на Земљи. Ријеч је о селу које се налази у источном дијелу Сибира.





Најнижа температура измјерена је у фебруару 1933. године , а износила је 71,2 степена испод нуле. То је број који ћете видјети написан на бројним сувенирима у Ојмјакону.

Иако никад више није измјерена овако ниска температура, зиме су у Ојмјакону поприлично оштре, па је тако нормално да у јануару буде 50 степени испод нуле.

Некада је Ојмјакон било мјесто на којем су се сточари заустављали како би напојили ирвасе у оближњем термалном извору који се никад не залеђује, али данас је овдје дом за око 500 становника. Живот у зимским мјесецима није лак, али становништво се прилагодило екстремним условима.

Земља је трајно залеђена током цијеле године и готово ништа не успијева, па се становништво углавном храни рибом, ирвасима и коњским месом као и млијечним производима. Такође, у шуми скупљају дивље бобице које мијешају са смрзнутим млијеком како би добили ојмјаконски специјалитет налик на сладолед "kyorchekh".

Овдје није довољан само један пар рукавица или један капут. Становништво се облачи слојевито, али са многобројним комадима одјеће.

When you ride a reindeer sleigh and the cold is visible. It was -59C in the Oymyakon valley. And our guest from Israel and Slovakia experienced such a tough way of nomad life in Yakutia #Siberia #Russia. Video credit: Maxim Khanin... @VisitYakutia pic.twitter.com/oNiIaDx0u5