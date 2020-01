Ђоковић: Благословен сам што играм за своју државу (ВИДЕО)

- Овога ћу се сјећати цијелог живота. Ово је једно од најљепших тренутака у мојој каријери. Имао сам срећу и благословен сам што имам дивну каријеру посљедњих 15 година, али играти за тим, за државу, са најбољим пријатељима, то не можете да изједначите ни са чим - рекао је Ђоковић послије меча.

"Playing for the team, playing for the country with some of my best friends for a long, long time - you can't match that."@DjokerNole so proud to play - and win - for Team Serbia. #ATPCup pic.twitter.com/UpSmYwdQX5