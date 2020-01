Србија шампион свијета! (ФОТО/ВИДЕО)

Дубл Новак Ђоковић/ Виктор Троицки "почистио" је са терена шпанску комбинацију Карено Буста/Фелициано Лопез са 2:0. По сетовима је било 6:3, 6:4.

Новак Ђоковић, Душан Лајовић, Виктор Троицки, Никола Ћаћић и Никола Милојевић, предвођени селектором Ненадом Зимоњићем уписали су се у историју - освојили су премијерно издање АТП купа.

Тако су на неки начин наставили гдје су Ненад Зимоњић, Јанко Типсаревић и остали чланови тадашњег тима стали 2006. у Дизелдорфу, када су остали уписани као посљедњи шампиони Свјетског тениског купа, такмичења које је по свему била претеча овог такмичења.

И додали пехару Дејвис купа из 2010. још један велики трофеј за српски тенис.

Up a set and a break 3-2, #TeamSerbia is three games away from the title!#ATPCup | #SRBESP pic.twitter.com/KVnQjnp6Ku