Француски Спајдермен се попео на Тоталов торањ (ФОТО/ВИДЕО)

Он се попео на више од 100 структура, укључујући мост Голден гејт у Сан Франциску и највишу зграду у свијету - Бурџ ел калифу у Дубаију.

Ово му је девети пут да се попео на Тоталов торањ.

#AlainRobert, the free climber dubbed the “ #French #SpiderMan”, on Monday scaled the Tour Total, a 48-storey skyscraper in #Paris, to demonstrate support for workers striking against the government’s pension reform plans.#mnaEN pic.twitter.com/DiS0tkhHDr