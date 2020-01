Писмо епископа Иринеја стигло до Трампа (ФОТО)

- Примио сам повратну информацију из Бијеле куће да је писмо пренесено предсједнику Трампу, тако да знам да је дошло до њега - потврдио је за Спутњик епископ Иринеј.

Он је позвао америчког предсједника да код Владе Црне Горе интервенише да "под хитно престану и одустану од прогонства које чине по вјерској основи и од одузимања вијековима старих богомоља" СПЦ-а у тој земљи.

- Желимо привољети Вашу хитну пажњу на оштру злоупотребу вјерских слобода и права на посјед имовине у Републици Црној Гори. Након што је Скупштина Црне Горе усвојила Закон о слободи вјероисповијести или увјерења и правном положају вјерских заједница, дошло је до бруталног сукоба са мирољубивим хришћанским православним демонстрантима који су само жељели да заштите своје светиње од насилног отимања - рекао је епископ Иринеј у писму предсједнику САД.

Писмо стигло до Трампа

Политички аналитичар из Вашингтона Обрад Кесић за Спутњик објашњава да је ово само први корак српске заједнице и СПЦ.

- Писмо епископа Иринеја треба ставити управо у контекст онога што се дешава у САД, а дешава се велика мобилизација српске заједнице поводом угрожавања права вјерника и СПЦ у Црној Гори. Ово је једна од првих акција српске заједнице и СПЦ у САД, а увјерен сам да ће услиједити и други потези - каже он.

Он је подсјетио да су и млади људи из Чикага недавно организовали своју акцију и да су за петицију, коју су такође послали предсједнику Трампу, за само пар дана сакупили више од 5.000 потписа.

Српска православна црква је увијек показивала солидарност када су била угрожена права вјерника и српског народа, као што је на примјер био случај на Косову и Метохији, подсјећа Кесић.

- Ово је наставак њихове бриге за сопствени народ, за вјернике. У припреми су даљи кораци, владике ће тражити састанке са представницима америчке администрације, укључујући и сенатора Сема Браунбека, који се бави питањима вјерских слобода - додаје Кесић.

Слиједе контакти с Конгресом

Како каже, српска заједница је већ почела кампању како би чланови Конгреса и америчке администрације били информисани о томе како нови Закон угрожава права СПЦ, али и других вјерских заједница у Црној Гори.

- Ово писмо је један од потеза који се сада предузимају у САД - истакао је он.

Кесић указује на то да потенцијални одговор америчке стране зависи од тога колико ће то постати важно питање да би се америчка администрација бавила њиме.

- Балкан је, као што знате, на периферији интереса америчке администрације, али у новонасталој ситуацији, када у јавности то питање привлачи све више пажње, може се очекивати да се у Конгресу покрене питање шта се дешава у Црној Гори - каже он.

Irinej Dobrijević #Serbian #Orthodox Bishop of Eastern America addressed #POTUS regarding “blatant abuse of religious freedom” and “brutal confrontation against peaceful Orthodox #Christian protesters who are attempting to shield their shrines from hostile takover” in #Montenegro pic.twitter.com/dy6BSvYbYL