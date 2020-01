Ухапшена особа која је снимила рушење украјинског авиона (ВИДЕО)

Претпоставља се да ће бити оптужен за кривично дјело у вези с националном безбједношћу, пише Би-Би-Си.

Према информацијама иранских медија, Револуционарна гарда ухапсила је особу која је прошле седмице објавила видео на којем се види како ракета погађа авион који лети изнад Техерана.

Међутим, ирански новинар који живи у Лондону, а који је први објавио спорни снимак, тврди да је његов извор на сигурном и да су иранске власти ухапсиле погрешну особу.

I'm getting lots of calls.



They have arrested the WRONG person regarding the #Flight752 In Iran. The person who is a source of the video is SAFE and I can assure you IRGC is orchestrating another lie. They killed 176 passengers on commercial plane. Thats the real story here. https://t.co/X2k0ycwMBD