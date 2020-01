Снажна олуја стиже у Аустралију, земља не упија воду (ФОТО/ВИДЕО)

Иако би олује могле донијети толико потребну помоћ ватрогасцима који се боре против неких од најгорих пожара у историји Аустралије, метеоролози кажу да још увијек није сигурно да ће киша пасти тамо гдје је најпотребнија и да ли ће је бити довољно.

До сада није било довољно кише да угаси пожаре, преноси Си-Ен-Ен и преноси забринутост званичника да би обилна киша могла да доведе до поплава јер вода буквално клизи са сасушене земље.

Такође, пожари су уништили и велики дио вегетације која би могла да апсорбује падавине.

Служба за ванредне ситуације државе Викторија објавила је на Фејсбуку неколико слика на којима се види штета од олује, укључујући рупу дубоку четири метра која се отворила поред пута.

У дијеловима Мелбурна пало је чак 77 милиметара кише, узрокујући поплаву и одређену штету, саопштиле су локалне власти.

Victoria is being lashed by heavy rain and hail as massive storms sweep across the state. Latest pictures, warnings and details in #7NEWS at 6pm. pic.twitter.com/PtCHBDwtXb

Ватрогасна служба Новог Јужног Велса саопштила је на Твитеру да "иако ова киша неће угасити све пожаре, сигурно помаже њиховом обуздавању".

Relief is here for a number of firefighters working across NSW. Although this rain won’t extinguish all fires, it will certainly go a long way towards containment. This footage was captured down at the Good Good Fire burning near Cooma. #nswrfs #nswfires pic.twitter.com/fxV9u2hN6K