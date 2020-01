Десет реп и поп музичара и један глумац наступају заједно на МАC

Бане Лалић МВП, Киза Робин Худ, Александар Џанкић, ДЈ Муња, Нигор и млади репер Smoke Mardeljano, наступиће заједно са Тијаном Дапчевић, Иваном Петерс, Марком Лоуисом, Мајом Лоуис и Виктором Савићем.

Необична једанаесторка најављује емотивни наступ 27. јануара у Штарк Арени, али још увијек не желе да одају шта тачно припремају.

- Јако сам узбуђен што ћу бити дио овогодишњег МАC, а посебна ми је част што учествујем у овом специјалном наступу који за мене има и велику емотивну вриједност. Сигуран сам да ће овај наступ оставити веома јак утисак и на публику и дефинитивно ће бити један од најемотивнијих. Много је битно да ширимо музику која је најкоплекснији медиј на планети - рекао је Бане МВП, чији се бенд својевремено прославио хитом "Целу ноћ и цели дан".

- Част ми је и задовољство што ћу наступати на том догађају који ће за мене имати емотивни значај ,а посебно што се све то још и дешава на Светог Саву - каже Виктор Савић, који ће бити први глумац који има наступ на МАЦ сцени.

Оснивач једног од првих хип-хоп састава у Србији, Who is the best, Александар Џанкић каже да је срећан због наступа са колегама који су годинама на хип - хоп сцени.

- Мислим да би за ову врсту музике требало да буде много више мјеста. Надам се да ће и публика у Арени позитивно одреаговати - истиче Џанкић.

Киза Робин Худ, још један од музичара који су обиљежили почетак стварања реп сцене у Србији поводом насупа на МАC каже да му је велика част учествовати на оваквом догађају.

- На жалост неки од оних који су обиљежили, како моју тако и каријере многих умјетника и извођача, нису више са нама. Њихова порука, музика, начин живота и размишљања је сада већ дио моје личности. Надам се да ће и овом приликом бити са нама као и увијек до сада - истакао је Худ.

ДЈ Муња сматра да је наступ на МАC важан за домаћу сцену.

- Приjе свега Hip Hop 1 Love! Ко разумије, сватиће! Хвала драгом Богу што ми је дао улогу да у једном тренутку бескрајног времена будем честица у мозаику формирања хип хоп сцене у Србији. Са доста извођача сам сарађивао. И градили смо ту сцену, па ево сво до данашњих дана. Али једна звијезда сија све ове године, не губи сјај, па сад још и јаче и неће никада изблиједети - наводи ДЈ МУња.

Овај заједнички наступ ће очигледно бити другачији од свега што смо до сада имали прилике да видимо на МАC, а у изненађењу за публику ће учествовати још и Маја Лоуис, Нигор, Тијана Дапчевић, Ивана Петерс, Smoke Mardeljano и Марко Лоуис, који је тим поводом изјавио:

- Ово је за мене и за историју регионалног репа један веома емотиван наступ. Радујем се догађају и поготово наступу - навео је он.

Своје наступе на МАC раније су потврдили Лепа Брена, Јелена Розга, Сенида, Буба и Јала, Нина Бадрић, Калиопи, Тончи Хуљић, Невена Божовић, С.А.Р.С. и Балканополис.

Улазнице се могу набавити на tickets.rs, а дио прихода издаваја се у хуманитарне сврхе.