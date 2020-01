АО: Ђоковић се мучио, али освојио први сет (УЖИВО/ВИДЕО)

Пренос меча из минута у минут можете пратити на нашем порталу:

12:23 - 3:2 - Упорни Нијемац поново смањује резултат.

12:21 - 3:1 – Одлична Новакова игра.

12:15 - 2:1 - Штруф смањује резултат и пружа сјајан отпор.

12:12 - 2:0 - Најбољи српски тенисер осваја поен на свој сервис и удуплава вођство.

The look of relief



It wasn't easy but @DjokerNole wraps up the opening set in 50 minutes against Jan-Lennard Struff, 7-6(5).#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/UKGRqCkjXR