Пјешчана олуја у Аустралији (ФОТО/ВИДЕО)

Јаки вјетрови у Новом Јужном Велсу подигли су у ваздух пијесак и прашину, па се у појединим градовима дан изненада претворио у ноћ.





У појединим дијеловима Новог Јужног Велса вјетар је дувао брзином већом од 100 километара на сат.

Према писању медија, најгоре је било у мјесту Дабо, па су поједини мјештани олују назвали "пјешчани цунами".

Dubbo about to get hit by a huge dust storm. Worst one I’ve seen since living here. pic.twitter.com/9bXTFhCPM9