Ђоковић послије 900. побједе: Тек сам почео (ВИДЕО)

Други тенисер свијета послије два сата и 19 минута славио је против Нијемца 3:1 и заказао сусрет са бољим из дуела Тацума Ито-Прајнеш Гунесваран.

- Драго ми је што сам поново овдје, овај стадион има посебно мјесто у мом срцу. Овдје сам направио највеће успјехе у каријери. Волим да се враћам у Аустралију, земљу тениса. Кренуо сам добро, али се Штруф вратио у завршници. Био сам убједљив у другом сету, али је он успио у трећем да преокрене. Погађао је први сервис, борио се, ударао је јако. Честитам му на одличном мечу. Ствари могу да буду још боље - рекао је Ђоковић послије меча.

"This place has a special place in my heart."



You have a special place in our hearts, @DjokerNole#AusOpen#AO2020 pic.twitter.com/m6tsTh0tD3