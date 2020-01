Макрон избацио израелске полицајце из француске цркве! (ВИДЕО)

Снимци инцидента приказују видно љутитог Макрона који позива на поштовање правила.

- Сви савршено добро знамо правила. Не свиђа ми се оно што сте урадили преда мном. Изађите напоље - рекао је Макрон, али је остало нејасно шта је изазвало његову оштру реакцију.

На снимку се види како се Макрон обраћа припадницима израелске полиције ријечима да су одлично обавили посао у граду и моли их да поштују правила која постоје вијековима, па француски медији претпостављају да је сам улазак израелских безбједњака разлог његовог негодовања.

Сличан инцидент догодио се 1996. године када је тадашњи предсједник Француске Жак Ширак захтијевао да припадници израелских снага безбједности који су носили оружје изађу из Цркве Свете Ане.

Макрон у Јерусалиму учествује на петом Свјетском форуму о Холокаусту, који се одржава данас и сутра.

#BREAKING: French President Macron yells at Israeli security during his visit to Saint Anne Church in Jerusalem.



“Respect the rules, go outside!” pic.twitter.com/x3tV9L3K9r