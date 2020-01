И други кинески град под карантином; Коронавирус узима маха (ФОТО/ВИДЕО)

До сада је, према најновијим информацијама, од коронавируса, који је почео да се шири Кином, али и околним земљама управо из Вухана, умрло 25 особа, док је скоро 600 заражено. Свјетска здравствена установа данас одлучује да ли ће прогласити свјетску опасност.

Због избијања епидемије кинески град Вухан је у карантину. Обустављени су ваздушни, жељезнички и друмски саобраћај који воде ка том граду, али и из њега. Званичници су становницима савјетовали да не излазе из града, а осталим становницима Кине да у тај регион не путују.

#UPDATE China has locked down two major cities in a province at the centre of a deadly virus outbreak, banning planes and trains from leaving in an unprecedented move aimed at containing the disease which has already spread to other countrieshttps://t.co/WCK6mdm8H0