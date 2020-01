23/01/2020 | 18:34 ⇒ 19:37 | Извор: СРНА

Туристички видео Српске 15 дана на екранима широм Мадрида (ВИДЕО)

Видео Туристичке организација Републике Српске "Ништа пуно али пуно више" /Nothing much but much more/ освојио је гран-при за најбољи туристички филм у оквиру Интернационалног сајма туризма "Фитур 2020" у Мадриду.