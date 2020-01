Помпео прекинуо интервју, викао на новинарку и псовао (АУДИО)

Мајк Помпео није хтио да одговори на питања о Украјини и америчкој амбасадорки у Кијеву, наводећи да је пристао на интервју о политици према Ирану, саопштио је National Public Radio, чије је новинарка Мери Луиз Кели разговарала са Помпеом у сједишту Стејт департмента.

Келијева је тврдила да је са његовим сарадницима договорено да и Украјина буде једна од тема.

- Одмах послије питања о Украјини, интервју је завршен - навео је НПР.

Потом, Помпео је почео да виче, и више пута је опсовао, рекла је Келијева.

- Мислите да је Американце брига за Украјину? - упитао је, према ријечима Келијеве, државни секретар САД.

Додала је да је Помпео викао на њу отприлике исто онолико дуго колико је трајао и сам интервју – око девет минута.

Помпеови сарадници су потом донијели мапу свијета и затражили од Келијеве да покаже Украјину. -Народ ће чути за ово -рекао је Помпео пошто је показала на ту земљу, навела је новинарка.

Mike Pompeo — who refused a House subpoena — would be a top witness for Democrats in the impeachment trial.



He is not set to testify, but he spoke to @NPRKelly. She asked the secretary of state if he would defend Ambassador Marie Yovanovitch: pic.twitter.com/1YoGWOSdqb