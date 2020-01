Дивац: Коби је био инспирација за милионе људи широм свијета

Некадашњи српски центар, кога су Лејкерси трејдовали у Шарлот како би добили права на Брајанта, истакао је да је Коби инспирисао људе широм свијета.

– Коби је јако волио кошарку и своју породицу. Док размишљам о његовој невјероватној заоставштини, сјећам се његовог такмичарског духа и тога да је милионе људи широм свијета инспирисао. Као отац, губитак Ђијане је поражавајући. Срцем сам уз Ванесу, њихове кћерке и све оне који су погођени – написао је Дивац на Инстаграму.

Kobe deeply loved the game and his family. As I think back on his incredible legacy I’m reminded of his competitive spirit & millions around the world he inspired. As a father, the loss of Gianna is devastating. My heart goes out to Vanessa, their daughters and all impacted.‬

