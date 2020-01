Талибани тврде да су оборили амерички авион у Авганистану (ФОТО/ВИДЕО)

Авион, који је био у обавјештајној мисији, оборен је у подручју Садо Кел у дистрикту Дех Јак у провинцији Газни, изјавио је портпарол талибана Забихулах Муџахид и навео да су погинули сви који су се налазили у авиону, укључујући високо рангиране официре.

Портпарол талибана и авганистански новинар који је повезан са овом милитантном групом тврде да се амерички војни авион срушио данас на истоку Авганистана.

Новинар Тарик Газнивал рекао је да је видио авион у пламену.

У размjени порука на Твитеру, он је рекао за АП да је видио два тијела и да је предњи дио авиона изгорио.

Навео је и да су тијела и реп авиона веома оштећени и да се авион срушио на око 10 километара од америчке војне базе.

ТВ канал ТОЛО је извијестио да авион који се срушио у Авганистану припада америчким војним снагама, пренио је ТАСС.

Портпаролка америчке Централне команде Бет Риорден одбила је да коментарише тврдњу талибана.

Она је раније изјавила да амерички војни званичници истражују извјештаје о паду авиона у Авганистану.

Риорденова је рекла да је нејасно чији се авион срушио.

Међутим, фотографије на друштвеним медијима, сликане наводно на мјесту несреће, показују да би могло бити ријечи да се ради о остацима Бомбардера Е-11А, који америчка војска користи за електронски надзор над Авганистаном.

