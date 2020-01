Вучићу Повеља са златним симболом општине Мркоњић Град (ФОТО)

"U ime Republike Srbije danas sam primio povelju počasnog građanina Mrkonjić Grada. Hvala svima na tome! Želim da podstaknemo opstanak našeg naroda na svojim ognjištima i da pomognemo daljem i bržem razvoju Republike Srpske."

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Jan 29, 2020 at 1:42am PST