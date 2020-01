СЗО прогласила ванредну ситуацију на глобалном нивоу (ФОТО/ВИДЕО)

СЗО је прогласила ванредну ситуацију на међународном нивоу након што се број случајева обољелих од коронавируса за недјељу дана више него десет пута повећао, преноси АП.

Генерални директор Организације Тедрос Адханом Гебрејезус саопштио је одлуку након састанка Комисије СЗО за ванредне ситуације.

- Главни разлог за ово проглашење није оно што се дешава у Кини него у другим земљам - рекао је Гебрејесус на конференцији за новинаре у Женеви.

Он је додао да постоји забринутост да ће се вирус ширити у земљама са слабијим здравственим системом.

Према званичним информацијама, број потврђених смртних случајева од коронавируса у Кини је 170, а 7.711 људи је заражено.

Први случај ширења коронавируса са особе на особу регистрован је у савезној америчкој држави Илиноис, саопштено је из америчких Центара за контролу и превенцију зараза.

