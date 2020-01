Шта значи одлука СЗО о проглашењу ванредне ситуације?

Свјетска здравствена организација прогласила је ванредну ситуацију на глобалном нивоу, након што се број случајева оболелих од коронавируса за недељу дана више него десет пута повећао.

СЗО је саопштила да хитна ситуација на глобалном нивоу представља "ванредни догађај", што значи да представља ризик по друге земље и захтева координисан међународни одговор.

Стручњаци наводе да посебно забрињавају случајеви преношења вируса са човјека на човјека у земљама изван Кине, јер они наговјештавају да постоји већа могућност за даље ширење вируса.

Проглашење ванредне ситуације на глобалном плану покреће препоруке свим земљама. Оно је усмјерено на спречавање или смањењу ширења вируса преко границе, уз избјегавање непотребног мијешања у трговину и путовања.

АП наводи да проглашење ванредне ситуације обично подразумијева да ће се у спречавање ширења вируса уложити више новца и ресурса, али би могло да наведе владе земаља да ограниче путовања и трговину са погођеним земљама.

