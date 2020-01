Урушио се кров стадиона у Русији, има мртвих (ВИДЕО)

Кров стадиона СКК ненадано се урушио током припрема за рушење, а локалне власти су саопштиле да је нестало око 80 одсто ове зграде.

Снимак несреће први је објавио локални сајт Фонтанка, цитирајући представника министарства за хитне интервенције који је навео да у рушевинама "можда има радника".

[DISTRESSING] St. Petersburg concert hall’s ceiling collapses as the building being demolished, workers feared trapped under rubblehttps://t.co/9LX68snhwx pic.twitter.com/lQJHfyDcjm