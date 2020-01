Велика Британија послије 47 година чланства напустила Европску унију (ВИДЕО)

Британски премијер Борис Џонсон у обраћању нацији поручио је да Брегзит није крај већ нови почетак за Велику Британију. Поручује да је излазак из Уније за Британију потенцијално тренутак "националне обнове и промјене".

Tonight we are leaving the European Union. pic.twitter.com/zZBsrf4BLe