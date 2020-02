Нови Зеланд: Хиљаде људи евакуисано због поплава (ФОТО/ВИДЕО)

Власти су поручиле мјештанима градова Гор, Матаура и Виндам да би требало смјеста да се евакуишу јер ниво ријека наставља да расте након обилних падавина.

Неколико стотина туриста евакуисано је из фјорда Милфорд Саунд, након што су раније ове седмице остали заробљени када су поплаве и клизишта блокирали путеве.

Власти Новог Зеланда прогласиле су ванредну ситуацију у најјужнијој области Саутленд, јавио је АП.

Breaking: Hundreds of tourists stranded as New Zealand's Southland region declares a state of emergency amid flash floods in Milford Sound. #NewZealand #emergency #BreakingNews pic.twitter.com/rkFb9EW3aY