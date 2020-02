Гренел: САД траже укидање такси

Гренел је реаговао на изјаву Кадрија Весељија да Приштина не треба да испуни захтјев Београда и укине таксе.

- Кадри, САД траже да Косово укине стопостотно увећане таксе. То штети Косову и спречава предузећа да отварају нова радна мјеста. Аљбин је ту у праву - написао је Гренел на Твитеру.

Kadri, the United States is asking for Kosovo to drop the 100% tariffs. It hurts Kosovo and chases businesses away from creating jobs. Albin is right on this. https://t.co/EHkTmwq9KS