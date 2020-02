Тајланд: Полиција и војска евакуишу грађане из тржног центра (ВИДЕО)

Најмање 20 особа је убијено, док је 21 рањена када је војник у граду Након Рачасима у Тајланду отворио насумичну ватру, саопштио је портпарол полиције.

Наредник Џакрапанта Тома убио је свог заповједника и још двоје људи па украо оружје из војног кампа, рекао је портпарол Министарства одбране за Би-Би-Си.

"Hanuman" police commandos move into Terminal 21 shopping mall in Korat city. The team is now inside the mall and searching for the gunman who killed at least 17 people in a shooting rampage. #กราดยิงโคราช https://t.co/1qWp0y3VQy pic.twitter.com/YzgFTC0t0r