Побјегао нападач који је извршио масакр на Тајланду (ВИДЕО)

У међувремену, из тржног центра у граду Након Рачасима на Тајланду евакуисани су сви посјетиоци.

Припадници тајландске полиције и војске заједнички су упали у трговински центар, у којем је огорчени припадник војске насумично пуцао на људе.

Најмање 20 особа је убијено, док је 21 рањена када је војник отворио насумичну ватру, саопштио је портпарол полиције.

"Hanuman" police commandos move into Terminal 21 shopping mall in Korat city. The team is now inside the mall and searching for the gunman who killed at least 17 people in a shooting rampage. #กราดยิงโคราช https://t.co/1qWp0y3VQy pic.twitter.com/YzgFTC0t0r