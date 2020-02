Олуја се игра са авионима као да су од папира (ВИДЕО)

Драматичан призор забиљежен је данас на аеродрому у Бирмингему, пошто је авион компаније "Визер" имао велике проблеме да слети. Наиме, летјелица је иницијално требало да слети на аеродом Лутон у Лондону, али је авион који је долазио из Варшаве морао да промени дестинацију због атмосферских прилика, те му је речено да слети у Бирмингему.

Како је прилазио аеродрому у том граду, пилот је имао огромне проблеме да спусти летјелицу због снажног вјетра, а све је забиљежила камера. На снимку се види као се крила авиона криве, а летјелица се љуљала.

Послије борбе, пилот је ипак успио некако да приземљи авион као да је ријеч о хеликоптеру. По спуштању, авион је од силине ударца првобитно одскочио од писте.

АВИОН ИЗ НИГЕРИЈЕ СЛЕТИО, ПА МОРАО ОПЕТ ДА ПОЛЕТИ

Авион који је требало да слети данас у Лондон из Нигерије је покушао да се приземљи. Таман када су путници мислили да ће се њухово драматично слетање завршити, то се није догодило. Авион је прво дотакао тло, али послије неколико секунди је морао да полети.

