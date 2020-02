Јужнокорејском "Паразиту" Оскар за 2020. годину

Јужнокорејски филм "Паразит" добитник је Оскара за најбољи филм, поставши тако први филм који није на енглеском језику а да је добио ову најважнију филмску награду.

History has been made. #Parasite has just become the first non-English-language best picture #Oscars winner. Watch the cast and crew receive a standing ovation https://t.co/skqfMYrBWU pic.twitter.com/KyLLjzVPQ1