СЗО о вирусу корони: Можда видимо само врх леденог бријега

Прије тога он је објавио да је напредна група експерата Свјетске здравствене организације отишла у Кину како би проучила ситуацију са новим вирусом корона.

- Било је неколико алармантних случајева ширења (вируса) 2019нЦоВ са људи који нису ишли у Кину. Појављивање малог броја случајева може указивати на веће преношење (вируса) у другим земљама. Укратко, можда видимо само врх леденог бријега - написао је директор СЗО на свом налогу на Твитеру.

There’ve been some concerning instances of onward #2019nCoV spread from people with no travel history to. The detection of a small number of cases may indicate more widespread transmission in other countries; in short, we may only be seeing the tip of the iceberg.