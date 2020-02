Споразум о сарадњи Српске и Војводине - заједнички истраживачки тимови (ФОТО)

Споразум су потписали министар за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске Срђан Рајчевић и покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност Војводине Зоран Милошевић.

Циљ споразума је унапређење високог образовања и научноистраживачке дјелатности, посебно у правцу њихове интернационализације, дигитализације и повезаности са иновативним рјешењима у привреди.

Рајчевић је рекао да Српска и Војводина имају добру сарадњу, те да овај споразум представља конкретан искорак.

Документом је предвиђена и сарадња Универзитета у Новом Саду, чији је оснивач Војводина, са јавним универзитетима Српске - у Бањалуци и Источном Сарајеву. Нагласак је стављен на заједничко учешће истраживачких тимова бањалучког и новосадског универзитета, које ће чинити истакнути научници, сарадници и студенти партнерских институција.

- Сарадња ће се огледати у финансијској подршци, а желимо да преузмемо добру праксу са Факултета техничких наука из Новог Сада, који је један од најбољих у региону. Овај факултет је предводник у комерцијализацији знања. Циљ је, прије свега, да Електротехнички факултет усмјеримо на добре праксе - истакао је Рајчевић.

Милошевић је рекао да је важно да предности које има Војводина, односно добре праксе које примјењује, постану и предности Српске.

- Веза високог образовања и привреде је заједнички интерес. У избору научних тимова биће истакнути научници, професори, студенти... Упућен је позив да нас посјетите на Сајму образовања и да 15 студента из Републике Српске борави на Копаонику са студентима из Новог Сада и Приштине - навео је он.

Овај споразум је наставак добре сарадње АП Војводине и Републике Српске. 2017. године потписан је Протокол о сарадњи у областима инфраструктуре и могућностима заједничког аплицирања за привлачење средстава из међународних фондова за области привреде, здравства, образовања и културе.

Agreement on Cooperation on Implementation of Joint Projects between the Govt of the Republic of Srpska and the Govt of the Autonomous Province of Vojvodina was signed. Signed by Minister @rsrdjan and Secretary for Higher Education and Scientific Research Zoran Milošević. pic.twitter.com/oI22bUQL0S