Олуја "Денис" не јењава (ФОТО/ВИДЕО)

Већи инциденти пријављени су у јужном Велсу и дијеловима Енглеске.

Како преноси Би-Би-Си, полиција и ватрогасци на југу Велса интервенисали су због више клизишта и поплава, и евакуисали становнике.

Watch as submerged cars are swept away by flooding in the town of Hay-on-Wye as #StormDennis brought heavy rain and winds to the UK.



Follow live weather updates: https://t.co/WBZ6OOIBoX pic.twitter.com/BqiMDyhkiz