Насукао се "брод дух", хиљаде километара прешао без посаде (ФОТО/ВИДЕО)

"Брод дух" је за више од годину дана, ношен струјама и вјетровима, прешао хиљаде километара узбурканог Атлантика, од Бермуда до ирског рибарског села Баликотона.

Rescue 117 was tasked earlier today to a vessel aground near Ballycotton, Cork. There was nobody on board. Previously the @USCG had rescued the 10 crew members from the vessel back in September 2018. The vessel has been drifting since and today came ashore on the Cork coastline. pic.twitter.com/NbvlZ89KSY