Послије осам година рата обновљен аеродром у Алепу, први лет из Дамаска (ФОТО/ВИДЕО)

- Захваљујући сиријској војсци и савезницима Алеп је ослобођен 2016. године, а сада смо успјели да осигурамо безбједност читавог региона. Аеродром у Алепу је од сада у стању да безбједно реализује летове - изјавио је шеф аеродромске администрације Басим Мансур.

#Syria’s #Aleppo International Airport received its first flight from #Damascus Airport after more than 8 years of closure. pic.twitter.com/zGv5K1CiVY — Press TV (@PressTV) February 19, 2020

Он је објаснио да је први лет спроведен тек након реконструкције и обнове аеродрома у Алепу који су у великој мјери уништили терористи.

The first commercial flight landed in #Aleppo international airport for the first time in 7 years. pic.twitter.com/o0yZq07KEH — Electronic Media Center (@Electro_Media) February 19, 2020

- Сада ће летови на релацији Дамаск-Алеп-Дамаск бити редовни, а за све локалне и међународне авиокомпаније приступ је слободан, као што је било и прије 2011. године - додао је он.

The pilot who landed a Syrian Air aircraft at #Aleppo airport this morning at 0922 GMT, the first civilian flight to the northern city since 2012 @AFPphoto by L. Beshara pic.twitter.com/GFfY5Q54ww — AFP Beirut (@AFP_Beirut) February 19, 2020

Растојање од Дамска до Алепа износи 370 километара, а лети се 50 минута. У Алеп је данас стигло 120 путника, међу њима и министар саобраћаја Али Хамуд и министар туризма Мухамад Мартини.

Мансур је најавио и да се аеродром спрема и за међународни лет и то према Каиру 1. марта.