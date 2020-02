Више од 200 возила учествовало у ланчаном судару (ФОТО/ВИДЕО)

Нема података о смртним случајевима, али полиција провинције Квебек наводи да је десетак људи пребачено у болницу са лакшим и тежим повредама након незгоде код мјеста Праир.

Ватрогасна служба је саопштила да су два лица још блокирана у возилима.

Dozens of people have been injured in a massive pileup involving nearly 200 cars amid snow squall conditions, in an incident that has closed Highway 15 in both directions in La Prairie on Montreal's South Shore: https://t.co/gdcnKXWd56 pic.twitter.com/oeXjNByQ3O