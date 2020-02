Јамајка није признала независност самопроглашеног Косова (ФОТО)

Предсједник самопроглашеног Косова Хашим Тачи написао је у четвртак на Твитеру да је од амбасадорке Вљоре Читаку обавјештен да је Јамајка признала косовску независност.

Ипак, министарка спољних послова Јамајке Камина Џонсон Смит ретвитовала је Тачијеву објаву, уз кратак, али јасан коментар да "Јамајка не препознаје Косово као независну државу".

To date, Jamaica has not recognized Kosovo as an independent state. https://t.co/HLNtJaOWLh