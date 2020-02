Италија: Вирус корона однио и пету жртву (ВИДЕО)

Италијански медији пишу да је ријеч о 88-годишњем мушкарцу.

Објављене су и нове информације о четвртој особи која је у Италији умрла од новог вируса. Из болнице су саопштили да је ријеч о 83-годишњем мушкарцу који је имао озбиљне здравствене проблеме, али није прецизирано о којима је ријеч. Човјек није знао да је заражен, рекли су из болнице.

Јуче послијеподне објављено да је умрла трећа жртва од вируса корона у тој земљи, а ријеч је о старијој жени која је боловала и од рака. Евидентиране су 152 заражене особе, чиме је Италија постала трећа земља у свијету по броју заражених новим вирусом.

Дијелови сјевера земље због тога су у блокади, а једанаест градова је у својеврсној изолацији. Како јављају медији, у тим градовима је изоловано више од 50.000 људи. Чувена катедрала Дуомо у Милану је затворена, а најављен је и прекид наставе у школама.

Sky racconta di una quarantena che sta per essere impostata dal governo, per questo il panico ai supermercati a Milano. A me para una cazzate di livello felpaPig. Ma che cazzo. Ma quale quarantena cazzo. https://t.co/EHBphbxcxW