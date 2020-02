Вучић: У Србији нема вируса корона (ФОТО/ВИДЕО)

Предсједник Србије Александар Вучић је након хитног састанка са државним врхом Србије и представницима здравствених установа поручио да је држава донијела све превентивне мјере за случај да се у земљи појави корона вирус.

- Не слушајте лажи и измишљотине на друштвеним мрежама. Нити има преминулих нити обољелих од вируса корона - рекао је Вучић.

Он је указао на појаву навода, на друштвеним мрежама, да је у Србији већ преминуло неколико људи од вируса корона, наводећи да је то апсолутна неистина и непотребно изазивање панике.

- Изложени смо кампањи на друштвеним мрежама лажи и неистина, од тога како је на Инфективној клиници преминуло двоје људи, двоје на КБЦ Бежанијска коса, да људи иду у скафандерима... Нико није преминуо, нема смртних случајева, нема ни оних који су позитивни на вирус корона - рекао је Вучић на конференцији за медије након састанка са представницима свих здравствених и других институција које учествују у борби против вируса корона.

- Вирус корона у овом тренутку у Србији не постоји - рекао је Вучић.

Предсједник Србије наводи да су предвиђене превентивне мјере до најситнијих детаља.

- Од тога да ћемо повећати број санитетског особља на граничним прелазима, на свим граничним прелазима, на сва три аеродрома имамо санитетске тимове које ћемо и појачати. Припремили смо све наше установе, собе уређујемо за потенцијалне болеснике, направили све што је потребно да можемо да их излијечимо - навео је Вучић.

Он је истакао да Србија неће имати проблема сем са намјерним, или случајним, изазивањем панике.

- Нећу о томе да говорим ја, него љекари, јер ја о томе ништа не знам. Све што сам схватио јесте да сви треба да перу руке чешће и да је то нешто слабије од грипа - истакао је он.

Вучић се осврнуо и на економски аспект ове епидемије.

- Никакве панике на тржишту не смије да буде. Молим људе да никакво брашно не купују, никакве конзерве, имамо свега колико хоћете, нема потребе да трошите новац - рекао је Вучић.

Састанку у згради Предсједништва присуствовали су министар здравља Србије Златибор Лончар, директорка Института за јавно здравље Верица Јовановић, директорка РФЗО Сања Радојевић Шкодрић, директор Инфективне клинике Горан Стевановиц́, искусни инфектолог Мијомир Племиш.

Такође, састанку су присуствовали и председник ПКС Марко Чадеж, министри у влади Небојша Стефановић, Синиша Мали, Александар Вулин, директор полиције Владимир Ребић...

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima svih zdravstvenih i drugih institucija koje učestvuju u borbi protiv korona virusa.

