Индија: Аутобус пао у ријеку, погинуле 24 особе (ФОТО/ВИДЕО)

Возач је изгубио контролу над аутобусом након што му је пукла једна гума док се кретао аутопутем, рекла је полицијска службеница Раџендра Кумар, пренио је АП.

#Rajasthan: 24 died and four injured as bus falls into river in Bundi district. Rescue, relief work in progress. pic.twitter.com/zuRq73Xf2R