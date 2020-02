Гренел: Курти прави озбиљну грешку

Ричард Гренел је поновио да је позиција Вашингтона јасна и да подразумијева да таксе морају у потпуности да буду уклоњене.

- Не подржавамо половичне мкере премијера Куртија. Наша позиција је сасвим јасна: таксе морају у потпуности да буду одбачене. Госодин Курти прави озбиљну грешку – и то је господину Тачију у Бијелој кући данас јасно стављено до знања - навео је Гренел на Твитеру.

We do not support Prime Minister Kurti’s half measure. Our position is quite clear: the tariffs must be completely dropped. Mr Kurti is making a serious mistake - and that was made clear to President Thaci at the White House today.