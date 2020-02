Алијанса заказала састанак о ситуацији у Сирији

Хитној сједници присуствоваће амбасадори свих 29 земаља чланица, а једина тачка дневног реда биће разматрање опција на основу Члана 4 НАТО који налаже да свака чланица може да затражи помоћ савеза уколико сматра да јој је нарушен територијални интегритет, политичка независност или безбједност.

Генерални секретар НАТО Јенс Столтенберг написао је на Твитеру да ће се Савјет НАТО састати на захтјев Анкаре да би се консултовао у складу са чланом 4 оснивачког споразума Алијансе.

Today, the #NATO Council meets at Turkey’s request to consult under Article 4 of NATO’s founding Washington Treaty on the situation in Syria: https://t.co/mwiEZfNGE3