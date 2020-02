ИЗ ЧАСА У ЧАС: Хитан састанак НАТО због Сирије; Стотине мигранта иду ка Европи

09.08 - Стотине миграната кренуло је кроз сјеверозападну Турску ка граници са Грчком и Бугарском, након што је турски званичник рекао да Анкара неће више заустављати сиријске избјелице на путу ка Европи, јављају турски медији.

То се дешава након што су јуче у ваздушним нападима сиријске војске у Идлибу погинули турски војници.

09.05 - Портпарол владајуће странке АКП каже да ће "убилачки режим у Сирији и они који га охрабрују платити најтежу цијену за издајништво".

08.31 - Русија је послала два ратна брода опремљена крстарећим ракетама "калибар" према сиријској обали у Средоземном мору, јавио је Интерфакс позивајући се на руску Црноморску флоту.

08.03 - Америка се нада да ће Турска одустати од куповине руских противваздухопловних ракетних система С-400 због развоја ситуације у Сирији, изјавила је стална представница САД при НАТО Кеј Бејли Хатчинсон.

Она је рекла да су САД у више наврата покушавале да објасне Турској да није паметно набављати од Русије те ПВО системе.

07.55 - Шеф НАТО Алијансе Јенс Столтенберг сазвао је хитан састанак Савјета како би се размотрила ситуација у Сирији.

Today, the #NATO Council meets at Turkey’s request to consult under Article 4 of NATO’s founding Washington Treaty on the situation in Syria: https://t.co/mwiEZfNGE3