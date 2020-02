СЗО подигла степен опасности због вируса корона на "врло висок" (ФОТО)

СЗО је у објави на Твитеру нагласила да "наш највећи непријатељ сада није вирус корона сам по себи већ страх, гласине и стигматизација."

"Together, we are powerful. Containment starts with you.



Our greatest enemy right now is not the #coronavirus itself. It’s fear, rumours and stigma.



And our greatest assets are facts, reason and solidarity"-@DrTedros #COVID19